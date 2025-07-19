"حماس" تدين استهداف إسرائيل كنيسة دير اللاتين وتعتبره جريمة حرب جديدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ لفتت حماس إلى أن "هذا الاستهداف يأتي في سياق حرب الإبادة الشاملة التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بكل مكوّناته".

وشددت على أن "استمرار المجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال، إلى جانب سياسة تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، وقتل الأبرياء والمدنيين في مختلف مناطق القطاع، واستهدافه الممنهج للمساجد والكنائس والمستشفيات والمخابز وآبار المياه وجميع المرافق المدنية، تُعدّ جرائم حرب موصوفة".

ودعت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "اتخاذ موقف جاد تجاه هذه الجرائم المستمرة وغير المسبوقة، والقيام بتحرك عاجل لوقف العدوان الوحشي، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الإنسانية".