قطاع غزة.. قتلى وجرحى في هجمات إسرائيلية وترقب شحنة مساعدات طبية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 18 شخصا قتلوا في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 13 بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، مقتل 8 أشخاص جراء استهداف إسرائيل لعناصر تأمين المساعدات في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، مشيرا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة.

كما قتل 3 أشخاص وسجلت إصابات جراء قصف طال شقة سكنية قرب مدرسة الإمام الشافعي بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وسقط قتلى من عناصر "التأمين" قرب مفترق التوام و"بركس معروف" شمال غرب غزة، وقتل شخصان وسقط جرحى في قصف من طيران إسرائيلي على تجمع للأهالي بمحيط محطة بهلول في حي النصر غربي مدينة غزة.

وفي غارة إسرائيلية على "مدرسة أبو حلو" للنازحين بمخيم البريج وسط قطاع غزة قتل 5 أشخاص كما سقط قتيل واحد وهناك جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بمحيط "محطة بهلول" في حي النصر غربي مدينة غزة.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة في غزة بأنه من المقرر اليوم الخميس وعبر منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسيف،" إدخال شاحنات تحمل مستلزمات طبية وتطعيمات خاصة بالأطفال إلى مستشفيات قطاع غزة، ولا تحتوي على أي أصناف غذائية.

وأضاف بيان الصحة: "الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة".

وأهابت الوزارة في بيانها بالمواطنين وكافة الوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة وذلك لعدم التعرض للشاحنات (والتي تحمل رايات باللون الأبيض) وتمكين وصولها الآمن للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.