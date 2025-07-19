القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين2"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهداف مطار اللد "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2).

وأكدت القوات المسلحة في بيان أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد في منطقةِ يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين٢".

مضيفة أن العملية حققت هدفها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروعِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وأوضحت أن العملية العسكرية تأتي في إطار الانتصار لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه الأعزاء، ووالرد على جريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة .



