سرايا القدس تستهدف مركبة تابعة للاحتلال الصهيوني وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء امس الخميس، استهداف مركبة لمجموعة من المستعربين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري نشرته عبر قناتها على التيلغرام ، إنها استهدفت مركبة تقل مجموعة من المستعربين التابعة لجيش الاحتلال بقذيفة " ار بي جي" وسط شارع جلال في مدينة خانيونس، تلاه اشتباك مباشر باستخدام الأسلحة الرشاشة، والقنابل اليدوية.

وأشارت سرايا القدس إلى إيقاع أفراد المركبة ما بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السرايا قصف "سديروت" و"مفلاسيم" و"نيرعوز" المحاذية لغزة بالصواريخ.

وتُواصل سرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، تصديها لجيش الاحتلال ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ردا على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

