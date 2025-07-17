50 شخصا بين رجل وامرأة وطفل قضوا في حريق ضخم بمركز تجاري في الكوت بالعراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن العراق الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الحريق الضخم بمركز تجاري وسط مدينة الكوت جنوبي بغداد، الذي أسفر عن نحو 50 قتيلا.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في منشور عبر صفحته في فيسبوك "فقدنا ما يقارب 50 شخصا بين رجل وامرأة وطفل" في الحريق، وأكد أن "السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، وكل من له علاقة".

وأضاف أن "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية".

وأعلنت قيادة شرطة محافظة واسط عن استنفار كامل لفرق الدفاع المدني في المحافظة لإخماد الحريق في "هايبر ماركت الكورنيش".

