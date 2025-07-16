الخارجية الكويتية تدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد ضرورة تهدئة الأوضاع في السويداء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت الخارجية الكويتية في بيان على منصة "إكس": "ترحب دولة الكويت بإعلان حكومة الجمهورية العربية السورية وقف إطلاق النار في مدينة السويداء جنوبي سوريا. ونؤكد ضرورة تهدئة الأوضاع واتخاذ كل ما من شأنه حقن دماء الشعب السوري الشقيق".

وأضافت: "الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية السافرة على أراضي الجمهورية العربية السورية". مشيرة إلى أن "هذه الاعتداءات تمثل استمراراً لسلسلة الانتهاكات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وطالبت "المجتمع الدولي ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياتهم لردع تلك الانتهاكات ووضع حد لها حفاظاً على أمن المنطقة".

وأضافت الخارجية الكويتية: "الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب الأشقاء في الجمهورية العربية السورية للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وشهدت محافظة السويداء جنوب سوريا خلال الأيام الأخيرة تصعيدا أمنيا، واندلعت اشتباكات بدأت في حي المقوس وامتدت إلى قرى أخرى في أرياف المدينة، قبل أن تتدخل قوات وزارتي الداخلية السورية والدفاع، وتشتبك مع المجموعات المسلحة الدرزية.

وعلى إثر ذلك تدخلت إسرائيل، حيث أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي الثلاثاء بمهاجمة قوات الجيش السوري وآلياته في السويداء.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على مواقع وآليات الجيش السوري والقوات الأمنية في محافظة السويداء، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.