السعودية تدعو العالم للوقوف مع سوريا لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت الوزارة في بيانها أن الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974.

وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب سوريا ومساندتها في هذه المرحلة والوقوف أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وأفادت الوزارة في بيانها أنها تابعت التطورات في سوريا وأعربت المملكة عن ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية بما يحفظ وحدة سوريا وأمنها و يحقق تطلعات الشعب السوري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المنطقة، متوجها للوحدات العسكرية هناك بالتأكيد على الرد فقط على مصادر النيران.

وقال أبو قصرة في منشور عبر "إكس": "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

وأضاف: "أصدرنا تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس".

وأفاد بأنهم سيبدأون بتسليم أحياء مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط، لمتابعة ضبط الفوضى وعودة الأهالي لمنازلهم، وإعادة الاستقرار للمدينة.

وأشار إلى أنه تم التوجيه ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين.