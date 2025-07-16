"الأونروا": إسرائيل تقتل يوميا صفا دراسيا كاملا من الأطفال في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مدير شؤون "الأونروا" بغزة سام روز في بيان: "في كل يوم منذ بداية الحرب في غزة، يقتل في المتوسط ما يعادل صفا دراسيا كاملا من الأطفال".

وقبل اندلاع الإبادة التي حولت غالبية مدارس "الأونروا" إلى مراكز لإيواء النازحين، كان عدد طلاب الصف الدراسي يراوح بين 35-45 وذلك وفقا لحالة الاكتظاظ في المدارس.

ودفع الأطفال ثمنا باهظا للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من 21 شهرا والتي قتلت خلالها ما يزيد عن 18 ألف طفل وصل منهم للمستشفيات نحو 16 ألفا و854، وفق آخر معطيات للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يعيش الأطفال في القطاع واقعا مريرا جراء موجات النزوح المتكررة فضلا عن الجوع والعطش الناجمة عن السياسة الإسرائيلية في تدمير مصادر الغذاء والمياه، وإغلاق المعابر.

وفي 8 يوليو الجاري، قالت "الأونروا" إن "الأطفال بغزة يشكلون نصف عدد السكان (يبلغ عددهم 2.4 مليون نسمة)، وحياتهم موسومة بالحرب والدمار".

وخلفت الحرب على غزة، أكثر من 197 ألف قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.