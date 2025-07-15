الطيران الإسرائيلي يستهدف السويداء ونتنياهو يجري مشاورات مع كاتس وزامير

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وسائل إعلام عبرية إن "الجيش الإسرائيلي هاجم دبابة للجيش السوري داخل مدينة السويداء، وسط اشتباكات في المنطقة بين الدروز وقوات النظام".

وفي هذا الصدد، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات هاتفية مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير في أعقاب التصعيد في سوريا.

وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: "أصدرنا تعليمات لجيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة قوات النظام وأسلحته التي أدخلت إلى منطقة السويداء في سوريا فورا، بهدف تنفيذ عملياته ضد الدروز، وهذا يتناقض مع سياسة نزع السلاح التي اتخذت".

وأضاف البيان: "إسرائيل ملتزمة بمنع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا، انطلاقا من التحالف الأخوي العميق مع مواطنينا الدروز في إسرائيل".

في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المنطقة في السويداء، متوجها للوحدات العسكرية هناك بالتأكيد على الرد فقط على مصادر النيرن.

وكان الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء حكمت الهجري قال اليوم الثلاثاء، أن "الطائفة تتعرض لحرب إبادة ونقول لأبناء طائفتنا يا غيرة الدين".

وقال إنه المفاوضات مع دمشق لم تفض إلى نتيجة، وأنه تم فرض "بيان مذل" عليه يدعو فيه إلى "عدم المقاومة وتسليم السلاح"، ورغم ذلك استمر القصف العشوائي للمدنيين.