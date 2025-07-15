"سرايا القدس" تعلن تدمير آلية وجرافة عسكرية إسرائيلية في خان يونس بعبوة "ثاقب"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نشرت السرايا في قناتها على "تلغرام": "دمرنا آلية عسكرية صهيونية وجرافة عسكرية من نوع (D9) بتفجير عبوات (ثاقب - الخرقية) بمنطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس".

وفي بيان سابق، أعلنت "سرايا القدس" تدمير آلية عسكرية بتفجير عبوة (ثاقب - الخرقية) يوم الأربعاء الماضي والاشتباك مع قوة هندسية إسرائيلي من نقطة قريبة بالأسلحة المتوسطة والمناسبة موقعة فيها إصابات محققة ما استدعى تدخل الطيران المروحي لعمليات الاسناد وإجلاء القتلى والمصابين من مكان العملية محيط مسجد أسامة بن زيد بمنطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

هذا وقتل 9 أشخاص معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي على خيام نازحين بمنطقة مواصي خان يونس، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي هجمات دامية على المدنيين النازحين في القطاع، مستهدفا بغاراته الجوية وقصفه المدفعي مناطق متعددة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى يوميا، بالإضافة إلى استهداف متعمد لمراكز طلب المساعدات الإنسانية.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى إحراق خيام النازحين غرب خان يونس، كما نسف منازل سكنية في منطقتي الكتيبة وحارة البيوك، بمدينة خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع "حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 58386 شهيدا، و139077 مصابا، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، حتى اليوم، 7568 شهيدا و27036 مصابا".