إصابة مراسل الميادين أكرم دلول في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بمدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أُصيب مراسل الميادين في غزة، الزميل أكرم دلول، من جراء استهداف الاحتلال شارع النديم في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفاد مراسلنا أنّ الزميل أكرم يخضع للعلاج من جراء إصابته بشظية في رأسه وحالته مستقرة بعدما تجاوز مرحلة الخطر.

يُذكر أنّ الزميل أكرم دلول كان في رسالة قبل وقت قصير على الهواء، حيث تحدث عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق في القطاع.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال استهداف المناطق السكنية والبنية التحتية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 58 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 139 ألفاً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم عشرات الصحافيين.

يُشار إلى أنّ قناة الميادين تتعرض لتضييقات كبيرة في فلسطين المحتلة، إذ تأتي إصابة الزميل أكرم بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال في وقتٍ سابق من هذا الشهر، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة الصحافي ناصر اللحام.

وكانت حكومة الاحتلال قد جدّدت حظر شبكة الميادين الإعلامية وصادقت على مصادرة المعدّات الخاصة بها، وحجب مواقع الإنترنت التابعة لها.