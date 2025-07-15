حماس تنعى البرلماني محمد الغول الذي اغتالته إسرائيل بغزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاء في بيان أصدرته الحركة "ننعى القائد الوطني، النائب بالمجلس التشريعي رئيس اللجنة القانونية فيه، محمد فرج الغول، الذي ارتقى في جريمة اغتيال صهيونية استهدفته صباح اليوم وهو على طريق الدعوة وخدمة شعبه وقضيته".

وأشار بيان الحركة إلى أن الغول تقلد سابقا منصب وزير العدل في حكومة رئيس المكتب السياسي للحركة السابق، الشهيد إسماعيل هنية بين عامي 2007 و2012.

وأشادت الحركة بمناقب الغول، وقالت إن "استشهاده خسارة لفلسطين ولمشروع المقاومة ولحماس".

وقالت حماس، إن الغول كان مثالا "للعالم الملتزم، والسياسي الثابت على المبادئ والمواقف، والمقاوم الصلب، الذي حمل هم قضيته منذ صباه".

خطيب ومرشد

وذكر بيان الحركة، أن الغول تعرض لعمليات اعتقال متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أنه عرف في "ميادين الدعوة والإصلاح، حيث كان خطيبا مفوها ومرشدا حكيما".

وكان الغول انتُخب عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس، ممثلا عن مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر أصدرتها محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم عشرات الأطفال.