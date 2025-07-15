معاريف: الجيش الإسرائيلي غارق في وحل غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت الصحيفة الإسرائيلية إن أفضل دبابة وأكثرها حماية في العالم تعرضت أمس الاثنين لضربة بالغة في جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت معاريف أن الجيش الإسرائيلي لم يعرف ما إذا كان السلاح الذي أصاب الدبابة صاروخا أم قنبلة يدوية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل 3 من جنوده وإصابة ضابط بجروح خطيرة في كمين للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة أمس الاثنين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن القتلى الثلاثة والضابط المصاب جميعهم من اللواء 401، وقد كانوا داخل دبابتهم في جباليا شمال قطاع غزة.

من جانب آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن كمين المقاومة وقع ظهر الاثنين، حيث وقع انفجار شديد داخل دبابة ميركافا اشتعلت على إثره النيران فيها بينما كان الجنود بداخلها.

وبذلك بلغ عدد قتلى الجنود الإسرائيليين 43 منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على القطاع الفلسطيني في مارس/آذار الماضي، و893 منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.