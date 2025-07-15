قائد الثورة الاسلامية يمدد عضوية ثلاثة من فقهاء مجلس صيانة الدستور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أبقى قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ثلاثة من فقهاء مجلس صيانة الدستور في مناصبهم لفترة جديدة.

وأصدر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، قراراً بتمديد عضوية: حجة الإسلام سيد أحمد خاتمي، وحجة الإسلام شيخ علي رضا أعرافي، وحجة الإسلام سيد أحمد حسيني الخراساني كأعضاء فقهاء في مجلس صيانة الدستور.

وجاء هذا القرار عقب رسالة من آية الله أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، أشار فيها إلى انتهاء فترة عضوية هؤلاء الأعضاء الثلاثة بتاريخ 15 تموز/يوليو، حيث كتب سماحة القائد في رده: «مع التحية والسلام، أُعيّن السادة المذكورين مجدداً كأعضاء فقهاء في مجلس صيانة الدستور.»

يُذكر أنه وفقاً للمادة 91 من الدستور الإيراني، يتم تعيين ستة من فقهاء مجلس صيانة الدستور مباشرة من قبل قائد الثورة الإسلامية. كما أن المادة 110 من الدستور تخوّل القائد صلاحية تعيينهم وعزلهم. أما الأعضاء الستة الآخرون من القانونيين، فيتم اختيارهم من بين المرشحين الذين يقدّمهم رئيس السلطة القضائية إلى مجلس الشورى الإسلامي، ويتم انتخابهم من قِبل نواب البرلمان.

.....................

انتهى / 323