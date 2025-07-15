انفجار في حقول نفطية في شمال العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلت وكالة رويترز، صباح الثلاثاء، بأن انفجارا وقع في حقل سرسنك النفطي في إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج بشكل فوري، دون أن تُسجل أي إصابات بشرية حتى الآن.

وأوضح مهندسون في قطاع النفط أن الحريق اندلع عقب الانفجار، وتم إيقاف الإنتاج كإجراء احترازي، بينما تواصل فرق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار إلى بقية منشآت الحقل.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

كذلك، شهد إقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، هجمات متزامنة بطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مطار أربيل الدولي وحقل خورمالا النفطي في محافظة أربيل، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم في بيان أن طائرة مسيّرة مفخخة أُسقطت فجر اليوم في تمام الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي، بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وأكد الجهاز أن العملية لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.

وقال الجهاز إن طائرتين مسيّرتين مفخختين سقطتا في حقل خورمالا النفطي بين الساعة 20:20 و20:25 بالتوقيت المحلي، في هجوم ثانٍ مساء الأمس.

وأوضح البيان أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

وكانت سلطات الإقليم قد أعلنت في الثالث من يوليو/تموز الجاري إسقاط مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، حيث توجد قاعدة للقوات الامريكية.

