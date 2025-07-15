مقتل جنود صهيونيين في حدث أمني صعب والكيان المحتل يفعل "إجراء هنيبعل"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 3 جنود وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال ما اعتادت مؤخرا على تسميته بأنه "حدث أمني" معقّد (شرق قطاع غزة) وسط أنباء عن محاولة فصائل المقاومة الفلسطينية أسر أحد الجنود خلال الاشتباكات الدائرة في المنطقة.

وبين الاعلام العبري انه تم استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة كبيرة وصاروخ مضاد للدروع، ما أدى إلى اشتعالها بالكامل.

وقالت المصادر العبرية انه جندياً قد قتل بعد ان فُقد في اللحظات الأولى للهجوم، وسط ترجيحات بمحاولة أسر تسببت في تفعيل "إجراء هنيبعل".

وبينت منصات للمستوطنين ان الكارثة في قطاع غزة هو انفجار عبوة ناسفة كبيرة في آلية واحتراقها بالكامل وفقدان جندي وتم العثور عليه مقتولا، يبدو جرت محاولة أسر وتم تفعيل "هنيبعل" بالمكان.

"إجراء هنيبعل"، وهو خطبة يقوم بها الكيان الصهيوني الغاصب عند الحاجة؛ وذلك عندما يقع جندي أو جنود إسرائيليون في كمين محكم يحتمل أن يأسروا، فتقوم قوات الاحتلال بقتلهم لكي لا يقعوا في الأسر.

