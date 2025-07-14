تقديم محاضرة ثقافية عن دور الإسلام في بناء الشخصية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شهدت فعّاليات اليوم الثاني من مخيّم البذرة الواعدة، الخاصّ بأبناء منتسبي العتبة العبّاسية المقدّسة، محاضرةً ثقافيّة عن دور الإسلام في بناء الشخصية.

ويُشرف على المخيّم قسم العلاقات العامّة في العتبة المقدّسة، متمثّلاً بشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية، ضمن مشروع فتية الكفيل الوطنيّ.

وقال المحاضر الشيخ حسين مناحي من قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدّسة، إنّ المحاضرة جاءت بعنوان (الإرشاد الإسلاميّ لمرحلة المراهقة ودوره في بناء الشخصية)، وتناولت أبرز التحدّيات التي تواجه المراهقين وسبل التعامل معها وفق الرؤية الإسلامية، إلى جانب التأكيد على أهمّية الاقتداء بأهل البيت(عليهم السلام)، وتحصين الشخصية ضدّ التأثيرات السلبية والعادات الغربية الدخيلة على القيم الإسلامية.

وأضاف أنّ المحاضرة تهدف إلى تطوير الجوانب الدينية والثقافية والتنموية وتنمية الوعي الفكريّ لدى المشاركين.

ويتضمّن المخيّم عددًا من المحاضرات الفكرية والدينية، وورشًا تطويريّة منها ورشة المهارات الحياتية التي تسعى إلى تنمية القدرات الشخصيّة وتعزيز الثقة بالنفس، وكذلك فقرات ترفيهيّة ورياضيّة ومسابقات ثقافية.

