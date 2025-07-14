مقتل 28 مدنيا في غارات جوية مكثفة على قطاع غزة منذ فجر اليوم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شهدت مناطق مختلفة، من بينها حي الزيتون وحي التفاح شرق مدينة غزة وجباليا والصبرة ورفح وخان يونس تصعيدا عسكريا تخلله قصف بالطائرات الحربية والمروحية، بالإضافة إلى قصف مدفعي كثيف خاصة شرق خان يونس وشمال مخيم البريج.

كما وثقت صور التقطتها طائرات مسيرة وأقمار صناعية حجم الدمار الهائل في بلدة بيت حانون شمال القطاع، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مدنيين أثناء انتظارهم المساعدات قرب مركز أمريكي شمال رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة.

من جهته، كشف مستشار وكالة "الأونروا" في الشرق الأوسط، عدنان أبو حسنة، أن نحو 90% من سكان قطاع غزة يعانون من درجات متفاوتة من سوء التغذية، من بينهم نساء حوامل وأطفال، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 5700 حالة حادة خلال الشهر الماضي.

وتحدثت منصات إسرائيلية عن "كارثة" أمنية تعرض لها جنود داخل القطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية، وسط أنباء عن "حدث أمني كبير" شرق مدينة غزة تزامن مع غارات عنيفة وقنابل دخانية جنوب شرق خان يونس.

وتستمر العمليات العسكرية في قطاع غزة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة، في ظل انقطاع الكهرباء والماء، ونقص حاد في الإمدادات الغذائية والدوائية، مع مناشدات محلية ودولية لوقف إطلاق النار وإنقاذ السكان من ظروف توصف بالكارثية.