"الأونروا" تحذر من ولادات مبكرة ومضاعفات غير مألوفة للخدج في قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن "70 ألف طفل وأكثر من 90 % من السكان في قطاع غزة يعانون من سوء حاد في التغذية".

وقالت الوكالة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن "فرقها تواصل تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية للعلاج".

وأضافت أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والأدوية، تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية للسكان، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لضمان وصول الإمدادات الحيوية وإنهاء المعاناة المتفاقمة".

كما أشارت إلى أن "عياداتها داخل القطاع شهدت زيادة ملحوظة في عدد حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا، منذ بدء الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة".

وحذرت الوكالة من أن "استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الصحية وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء".