مقتل صحفيين فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدفهما بغزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت مصادر محلية إن "الصحفي فادي خليفة استشهد جراء استهداف إسرائيلي مباشر أثناء تفقده لمنزله في حي الزيتون شمال شرق قطاع غزة".

وأضافت أيضا أن "الصحفي حسام صالح العدلوني وزوجته سعاد وأطفاله عبد الرحمن وشهد قتلوا إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وبمقتل خليفة والعدلوني، يرتفع عدد القتلى الصحفيين في قطاع غزة إلى 231 منذ بدء الحرب الإسرائيلية الدموية في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة "ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 58026 شهيدا، و138520 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023".

وأوضحت الوزارة أن "من بين الحصيلة 7450 شهيدا، و26479 مصابا منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أن "حصيلة شهداء المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 28 شهيدا، وأكثر من 180 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 833 شهداء، وأكثر من 5400 مصابا".