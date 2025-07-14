"كتائب القسام": استهدفنا دبابة إسرائيلية شرق حي الزيتون ورصدنا هبوط الطيران المروحي للإجلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت الكتائب عبر حسابها في "تلغرام": "استهدفنا دبابة صهيونية بعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق حي الزيتون یوم السبت الماضي".

وأكدت "القسام" في بيانها المقتضب أن عناصرها رصدوا هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي للإجلاء.

وكانت مصادر عبرية قد أفادت السبت بإصابة 5 جنود إسرائيليين بجراح مختلفة جراء اشتباكات مع المقاومة في عدة مناطق بقطاع غزة.

من جهتها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأحد، عن سلسلة من العمليات التي نفذها مقاتلوها في جنوب قطاع غزة.

وقالت "السرايا" في بلاغات عسكرية منفصلة، إن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية مزروعة مسبقا، في محيط مدرسة المهاجرين جنوب مدينة خان يونس.

كما أعلنت تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة جانبية في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

وبثت "سرايا القدس" مشاهد من قصف مقاتليها تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية وخطوط الإمداد في خان يونس بقذائف الهاون.

وتضمنت المشاهد عملية الإعداد والتجهيز لإطلاق قذائف الهاون باتجاه الهدف الإسرائيلي، ثم التنفيذ من قبل مقاتلين من السرايا.

وأظهرت أيضا مكان سقوط قذائف الهاون التي أطلقت، حيث تصاعد الدخان من المكان المستهدف.

وفي إطار عملياتها المتواصلة منذ فترة في مختلف مناطق القطاع، أعلنت "سرايا القدس" في وقت سابق تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة تم زرعها قبل 4 أيام على طريق كيسوفيم شمال شرق خان يونس.

وتواصل المقاومة تنفيذ كمائن نوعية والتصدي للقوات الإسرائيلية في عدة محاور بالقطاع وإيقاع خسائر فادحة في صفوفها.