هيئة شؤون الأسرى والمحررين: الأسير الصحفي ناصر اللحام محتجز في ظروف حياتية صعبة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح محامي الهيئة أن ظروف الاحتجاز الحياتية للصحفي اللحام صعبة ومعقدة، حيث الاكتظاظ بالقسم والغرف والطعام السيء كما ونوعا.

وأضاف أن اللحام يحتجز طوال ساعات اليوم داخل غرفته ولا يخرج لساحة الفورة إلا 10 دقائق فقط، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أسرى القسم يعانون من أمراض جلدية.

وأفاد كريم عجوة بأن الأسير اللحام بحاجة لرعاية صحية حقيقية إذ يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب، وخضع لعدة عمليات لزراعة ست شبكيات.

وذكر أنه على الرغم من تلقيه أدويته داخل السجن، إلا أنه بحاجة لمكان طبي تتوفر فيه البيئة الصحية المناسبة، حتى لا تتفاقم حالته وتتأثر سلبا.

وصرح المحامي بأن الأسير اللحام عُرض على المحكمة صباح الأحد، وتم تمديد توقيفه لمدة ثلاثة أيام، علما أنه معتقل منذ 7 يوليو 2025.