القائم بأعمال جامعة الامام الرضا (ع) الدولیة يزور جامعة العميد في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استمراراً للقاءاته العلمية والأكاديمية في مدينة كربلاء المقدسة، زار القائم بأعمال جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة جامعة العميد التابعة للعتبة العباسية المقدسة.

وخلال هذه الزيارة التي تهدف إلى استكشاف مجالات التعاون العلمي والبحثي بين المؤسستين الأكاديميتين، التقى الدكتور إبراهيم دانشي فر، القائم بأعمال جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة، مع الدكتور القنبر، نائب رئيس جامعة العميد.

وفي هذا اللقاء أشار الدكتور دانشي فر إلى النهج الرئيسي لجامعة العميد في مجال الطب، وأعلن عن استعداد قسم الهندسة الطبية في جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة لنقل المعرفة والتقنيات الجديدة في مجال تشخيص الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: إن نقل هذه التكنولوجيا يمكن أن يتم من خلال تمكين الفئات التعليمية ذات الصلة في جامعة العميد وسيساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية في هذه الجامعة.

كما أكد الدكتور القنبر على أهمية التعاون العلمي بين الجامعات التابعة للعتبات المقدسة.

وأعرب عن أمله في الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية للجامعات التابعة للعتبتين الرضوية والعباسية بشكل منسجم وهادف لتلبية احتياجات العتبات المقدسة وخاصة الاحتياجات المشتركة في مختلف المجالات.

وأكد أيضا على ضرورة إنشاء مجموعات عمل متخصصة مشتركة لتحديد المشاريع التطبيقية وتبادل الخبرات العلمية.

الجدیر بالذکر أن جامعة العميد مؤسسة علمية وتعلیمیة تابعة لدائرة التعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة، ومُرخّصة من وزارة التعليم العالي العراقیة، وتقع في محافظة كربلاء المقدسة، في بداية طريق كربلاء - النجف، بالقرب من العمود رقم ١٢٣٨.

