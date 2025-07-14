مباحثات إيرانية وباكستانية بشأن مراسم الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، اليوم نظيره الباكستاني سيد محسن نقوي في مطار مهرآباد بطهران، مؤكداً أن الاجتماع الثلاثي بين وزراء داخلية إيران والعراق وباكستان سيُعقد اليوم الاثنين، ويهدف إلى التنسيق المشترك بشأن مراسم الأربعين الحسيني وتعزيز التعاون الإقليمي.

وقال مؤمني خلال مراسم الاستقبال: "المواقف الصادقة والحاسمة لباكستان أظهرت عملياً أننا بلدين صديقين وشقيقين." وأضاف أن هذه المواقف تعكس وجود طاقات كبيرة لتعزيز التعاون والتفاعل في مختلف المجالات بين البلدين، معرباً عن أمله في أن تُسهم هذه الزيارات واللقاءات في تعميق العلاقات الثنائية على كافة المستويات.

وأشار وزير الداخلية الإيراني إلى أن الاجتماع الثلاثي سيناقش إلى جانب ترتيبات الأربعين، قضايا أمن الحدود وموضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك.

كما أعرب مؤمني عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل مثمراً لكلا البلدين، ويُسهم في تسهيل سفر الزوار وتأمين رحلاتهم بشكل مريح وآمن، مضيفاً: "نأمل أن تتمكن الدول الثلاث من تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للزوار وإظهار كرم الضيافة لهم."

واختتم بالقول إن عدد الزوار الباكستانيين يزداد كل عام مقارنةً بالسنوات السابقة، "ونحن نرى من واجبنا توفير كل التسهيلات الممكنة لهؤلاء الأحبة."

