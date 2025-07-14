عراقجي: نتنياهو يعيش أوهاما انه قادر على تدمير الإنجازات النووية السلمية إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ردّ وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، على تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو التي وصفها بـ"السخيفة"، وذلك عبر رسالة نشرها على حسابه في منصة "إكس".

وقال عراقجي : "نتنياهو وعد قبل قرابة عامين بالنصر في غزة، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ الغرق في مستنقع عسكري، صدور أمر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وانضمام 200 ألف مقاتل جديد إلى صفوف حركة حماس".

وتابع: "أما بخصوص إيران، فقد كان لديه وهمٌ ساذج بأنه قادر على تدمير أكثر من 40 عاماً من الإنجازات النووية السلمية للجمهورية الإسلامية. ولكن النتيجة كانت أن كل واحد من العلماء الإيرانيين الذين اغتالتهم أدواته العميلة، قد ربّى مئات التلاميذ الأكفاء، وهؤلاء التلاميذ سيثبتون لنتنياهو قريباً ما الذي يحملونه في جعبتهم".

وأضاف عراقجي: "لكن غروره لا يتوقف هنا. فعندما فشل في تحقيق أيّ من أهدافه العسكرية ضد إيران، وحينما دمرت صواريخنا القوية مراكز سرّية للكيان الصهيوني—مراكز لا يزال نتنياهو يخضعها للرقابة الإعلامية— واضطر للفرار نحو ’بابا‘، نراه اليوم وبكل وقاحة يُملي على الولايات المتحدة ما الذي يجب أن تقوله أو لا تقوله، وما الذي ينبغي أن تفعله أو لا تفعله في حوارها مع إيران".

واختتم وزير الخارجية الإيراني تصريحه بالقول: "بعيداً عن السخرية من مجرد احتمال أن تأخذ إيران كلام مجرم حرب هارب مأخذ الجد، يبرز سؤال لا مفر منه: ما الذي يتعاطاه نتنياهو بالضبط؟ وإن لم يكن شيئاً، فهل لدى الموساد ملف ما من داخل البيت الأبيض؟"

