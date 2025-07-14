جامعة الإمام الرضا(ع) الدولیة تُوقّع مذکرات تفاهم مع العدید من الجامعات العراقیة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وقّع القائم بأعمال جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة خلال زيارته لبغداد مذكرات تفاهم مع جامعة وارث الأنبياء في كربلاء المقدسة، ورئيس جامعة الإسراء العراقية وجامعة المنصور في بغداد، فاتحاً بذلك فصلاً جديداً من التعاون العلمي والدولي بين هذه المؤسسات العلمية.

وفي لقاء مع الدكتور إبراهيم سعيد الحياوي رئيس جامعة وارث الأنبياء في كربلاء، أعرب الدكتور ابراهیم دانشي فر عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم هذه، وأكد على أهمية العلاقة الوثيقة والواسعة بين الجامعتين التابعتین للعتبة الحسينية المقدسة والعتبة الرضویة المقدسة.

وأعرب عن أمله في أن يُمثل هذا التعاون خطوةً مهمةً نحو حل التحديات العلمية المرتبطة بهذين المركزين الروحيين والثقافيين، كما أکد أن تبادل الطلاب والأساتذة والتعاون في مشاريع بحثية مشتركة من بين الإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار هذه المذكرة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم سعيد الحياوي على ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لجامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة في الارتقاء بالمستوى العلمي لجامعة وارث الأنبياء وقال: نأمل أن تلعب جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة دوراً كبيراً في إعداد الخريجين العراقيين من خلال توفير فرص الدراسة والبحث في مرحلة الماجستير والدكتوراه.

كما وقّع الدکتور دانشي فر خلال زيارته للعراق وزيارته لجامعة المنصور في بغداد مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الدولي مع الدكتور عبد الستار رئيس جامعة المنصور في بغداد.

وتتضمن مذكرة التفاهم برامج لعقد ورش عمل قصيرة الأجل، وإشراك أساتذة الجامعات في هیئات تحرير المجلات العلمية، بهدف تبادل المعرفة وتحسين جودة الأبحاث.

وفي هذا اللقاء، عرض الدكتور إبراهيم داودي مدير الشؤون الدولية في جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة الإمكانيات التعليمية والبحثية لهذه الجامعة، وأكد وأعلن عن استعداد جامعة الإمام الرضا (ع) لاستقطاب الطلبة العراقيين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وقال: ستقدم هذه الجامعة منحاً دراسية للطلبة العراقیین المتفوقین الذین أكملوا دراستهم الجامعية في جامعة المنصور بعد إكمال دورة اللغة الفارسية في العراق.

وفي لقاء جمعه مع مسؤولي جامعة الإسراء العراقیة وقّع الدکتور دانشي فر مذکرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي بین الجامعتین.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيشارك أساتذة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة في هيئات تحرير ثلاث مجلات علمية بارزة في جامعة الإسراء، في مجالات العلوم الطبية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وعلوم الهندسة.

كما أعلن الدكتور إبراهيم داودي مدير الشؤون الدولية في جامعة الإمام الرضا (ع) خلال اللقاء أن الجامعة تخطط لإنشاء مركز في بغداد استناداً إلى الترخيص الرسمي من وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا الإيرانية لتدريس اللغة الفارسية.

سيقدم هذا المركز خدمات تعليمية باللغة الفارسية للطلبة العراقيين الراغبين بمواصلة دراستهم في إيران، مما يسهل قبولهم في الجامعات الإيرانية.

