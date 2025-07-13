تحذير مصري من مخططات إسرائيلية خطيرة في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح الخبير العسكري المصري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم خرائط استراتيجية للإدارة الأمريكية تتضمن رؤيته لتقسيم قطاع غزة واقتطاع أجزاء كبيرة منه، في خطوة تثير مخاوف من تهجير قسري للسكان الفلسطينيين

ويشهد قطاع غزة تصعيدا مستمرا منذ أكتوبر 2023، حيث تشن إسرائيل عمليات عسكرية مكثفة، أدت إلى سقوط آلاف الضحايا وتدمير البنية التحتية، تعد هذه العمليات جزءا من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى فرض سيطرة أمنية على القطاع، وسط اتهامات بمحاولات تغيير الواقع الديموغرافي للمنطقة.

فرق خاصة بالشاباك لتهجير الغزيين

وأشار محيي خلال لقائه في برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي المصري "أحمد موسى" إلى أن إسرائيل أجلت مواطنيها مزدوجي الجنسية من المناطق القريبة من غزة، فيما شكل جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" فرقا خاصة للتفاوض مع الفلسطينيين لإقناعهم بمغادرة القطاع.

وأضاف الباحث في شؤون الأمن القومي المصري أن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل "الشاباك" يجند فلسطينيين لتأجيج صراعات داخلية، بما في ذلك دعم مجموعة مسلحة بقيادة ياسر بو شباب تضم 250 شابًا كبديل محتمل لحركة حماس.

دور مصر في مواجهة التهجير

وأكد محيي الدين أن الموقف المصري الثابت، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشدد على أن مصر اللاعب الرئيسي في مواجهة هذه المخططات.

وأشار إلى أن مصر كشفت تفاصيل هذه المخططات وتصدت لضغوط دولية هائلة لتغيير موقفها، مؤكدا أن الشعب المصري يرفض التطبيع مع إسرائيل ويعتبرها تهديدا للأمة العربية.

وأوضح محيي الدين أن حركة حماس وضعت شروطا لإحباط المخططات الإسرائيلية، تشمل انسحاب قوات الاحتلال من محور "مرواج" وإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأنه في الوقت نفسه، تسعى إسرائيل إلى تجنب توسيع المنطقة العازلة داخل القطاع لأكثر من كيلومتر، وهي خطوة تهدف إلى عزل غزة بالكامل، مما يمهد لتهجير تدريجي خلال السنوات المقبلة.

لوبي ترامب والأمن القومي المصري

وكشف محيي الدين عن دور اللوبي الصهيوني في دعم فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل تنفيذ سياسات تخدم المصالح الإسرائيلية، ومع ذلك، شدد على أن مصر تملك رؤية واضحة لحماية الأمن القومي والحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية، داعيا إلى الهدوء والثقة في قدرات الدولة المصرية.

ويعد موقف مصر حاسمًا في الحفاظ على استقرار المنطقة، حيث تواصل القاهرة لعب دور الوسيط في محادثات وقف إطلاق النار ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، ويحذر الخبراء من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في غزة، مما يستدعي تدخلا دوليا عاجلاً لوقف المخططات الإسرائيلية.

واختتم محيي الدين حديثه بالتأكيد على ضرورة الثقة في الدولة المصرية، التي أثبتت صلابتها في مواجهة التحديات الإقليمية، داعيا إلى التضامن العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق شعبها.