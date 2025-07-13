  1. الرئيسية
مصدر مصري مطلع على مفاوضات غزة يكشف سببب تعثر المحادثات بين إسرائيل وحماس

13 يوليو 2025 - 16:52
رمز الخبر: 1707479
قال مصدر مصري مطلع على المفاوضات لشبكة "CNN"، السبت، إن المحادثات غير المباشرة في قطر بين إسرائيل وحركة حماس لا تحرز أي تقدم، لأن تل أبيب تضيف المزيد من المطالب.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت الشبكة الأمريكية أنها لم تتلق أي تحديث من الجانب الإسرائيلي حول وضع المحادثات.

وفي وقت سابق السبت، قال مسؤول كبير في حركة حماس للشبكة، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس قد تعثرت.

وألقى المسؤول باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإضافة شروط جديدة في كل مرة وآخرها خرائط الانتشار الجديدة لتواجد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وصرح مسؤول آخر في الحركة لـ"CNN" بأن موقف إسرائيل من إعادة الانتشار "هو العقبة الحقيقية" في المفاوضات.

وأضاف أن الحركة لا تصر على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وهو ما كان مطلبا رئيسيا في معظم فترات الصراع.

