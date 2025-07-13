"الأونروا": 800 شخص يتضورون جوعا قتلوا بغزة خلال محاولتهم الحصول على طعام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في تغريدة نشرها على موقع "إكس": "استبدل نظام فاعل بعملية احتيال قاتلة لإجبار الناس على النزوح وتعميق العقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة".

وأضاف أن "إمدادات منقذة للحياة مهددة بالتلف نتيجة قرب انتهاء صلاحيتها في ظل وجود أكثر من 6 آلاف شاحنة للأونروا محملة بالغذاء والدواء والأساسيات بانتظار الضوء الأخضر لدخول غزة منذ أكثر من 4 أشهر".

وتابع ""الآن، لا يرسل سوى القليل جدا من الطعام الجاف مع انتشار سوء التغذية بين الأطفال في غزة".

وأشار إلى أن "الاتهامات بتحويل المساعدات إلى حماس، لم تطرح في الاجتماعات الرسمية ولم تثبت أو يقدم أي دليل لإثباتها".

ولفت أنه "يجب السماح للأمم المتحدة بما في ذلك أونروا بأداء مهامها في غزة".

ونوه إلى أنه "يجب التوصل إلى وقف إطلاق نار الآن ورفع الحصار وإطلاق سراح الأسرى".

وقال "اتخذوا إجراء لإنهاء الفظائع ووضع حد لدائرة الإفلات من العقاب".

يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" حول وقف إطلاق النار في غزة استؤنفت مساء الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب وسائل الإعلام، انتهت الجولات الأولى دون نتائج.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد صرح سابقا بأن القاهرة تعمل مع وسيطين آخرين هما قطر والولايات المتحدة على تحقيق هدنة لمدة 60 يوما في قطاع غزة، يتخللها إطلاق سراح أسرى إسرائيليين.