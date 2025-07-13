77 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية من انهيار صحي وإنساني وشيك

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بلغت حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية للفلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية منذ فجر اليوم 30 قتيلا و180 مصابا في منطقة الشاكوش برفح.

وبهذا يرتفع عدد ضحايا المساعدات الذين استهدفتهم القوات الإسرائيلية قرب مصائد الموت إلى 803 قتلى و5300 إصابة و41 مفقودا.

وفي مدينة غزة، أسفر استهداف شارع البركة عن سقوط 4 قتلى، فيما سجلت إصابات جراء غارة على سوق الزاوية في حي الدرج.

وقتل 4 أشخاص وأصيب آخرين في استهداف إسرائيلي لخيمة أمام بوابة الجامعة الإسلامية، كما أسفر استهداف شقة سكنية في حي الرمال غرب المدينة عن سقوط 3 قتلى.

وجرى استهداف خيام للنازحين في غرب رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع جرحى.

كما أعلن عن مقتل طفلة وإصابة عدد من الأطفال بجروح خطيرة في قصف مروحي استهدف منطقة دير البلح وسط القطاع.

ومن شرق خانيونس، جرى انتشال جثامين 3 قتلى من منطقة معن، كما أظهرت مشاهد تداولها ناشطون قيام أحد الآباء بنقل جثمان طفله على دراجة هوائية في منطقة بني سهيلا.

من جانبها، حذرت وكالة "الأونروا" من عواقب صحية وخيمة نتيجة غياب المياه النظيفة، واكتظاظ الملاجئ، وارتفاع درجات الحرارة، داعية إلى رفع القيود والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، بما في ذلك مستلزمات النظافة.

وفي السياق الإنساني، قالت منسقة البرامج في منظمة أطباء بلا حدود بغزة: "لم أشهد في حياتي مثيلا لما يجري حاليا في القطاع"، داعية إلى وقف الحرب فورا.

ومن جانبه حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، د. محمد أبو سلمية، من أن "مثلث الرعب" المتمثل في القصف، المجاعة، والمرض، يفتك بالسكان، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 100 قتيل يوميا ومئات الجرحى، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، وأزمة وقود تهدد بإغلاق المستشفيات.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى عن استخدام السلطات الإسرائيلية سياسة "التقطير" في إدخال الوقود بكميات محدودة جدا، ما أجبر إدارة المستشفى على قطع الكهرباء عن الأقسام الخارجية، مؤكدا أن أكثر من 600 ألف طفل في غزة يواجهون خطر سوء التغذية.

ودعت إدارات المستشفيات والمؤسسات الإنسانية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتأمين الوقود، الأدوية، ووحدات الدم، لتفادي انهيار المنظومة الصحية بالكامل في القطاع.