المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: خطر المجاعة يهدد حياة مئات الآلاف والحصار يدخل يومه الـ103

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار المكتب في بيان رسمي اليوم إلى أن التقديرات تفيد بأن أكثر من 650 ألف طفل مهددون بشكل مباشر بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.

وأكد المكتب أن إسرائيل تواصل منع دخول الغذاء والدواء والوقود بشكل كامل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تفاقم خطر المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات جراء الجوع ونقص المكملات الطبية.

وأوضح أن سياسة إسرائيل شملت منع إدخال الطحين وحليب الأطفال والمواد الطبية في إطار ما وصفه بسياسة "تجويع ممنهجة".

وأبرز البيان أن 67 طفلا قتلوا حتى الآن نتيجة سوء التغذية، في وقت يعيش فيه نحو 1.25 مليون شخص في مستويات "جوع كارثي"، ويعاني 96% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي.

وحمل المكتب الحكومة الإسرائيلية وداعميها الدوليين، خاصة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية، داعيا إلى تحرك دولي فوري وعاجل لكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيد أو شرط.