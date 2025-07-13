تفاصيل جديدة عن استهداف اجتماع مجلس الأمن القومي قام بها الاحتلال الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استهدف العدو الصهيوني 15 يونيو، اجتماعا للمجلس الاعلى للأمن القومي في ايران بحضور رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولين كبار آخرين لإغتيالهم، لكنه فشل فشلا ذريعا.

وحصل مراسل وكالة انباء "فارس" على تفاصيل جديدة عن الهجوم الاسرائيلي الجبان الذي استهدف اجتماعا للمجلس الاعلى للامن القومي في ايران والذي ضم رؤساء السلطات الثلاث في الايام الاولى للعدوان الاسرائيلي على ايران.

ان الهجوم الذي وقع قبل ظهر يوم الاثنين 15 يونيو ، استهدف اجتماعا للمجلس الاعلى للأمن القومي في ايران بحضور رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولين كبار آخرين ، عقد في الطوابق السفلى لمبنى في غرب طهران.

وأعد هذا الهجوم على غرار عملية اغتيال الشهيد السيد حسن نصر الله. حيث استخدم في هذا الهجوم ست قنابل أو صواريخ، استهدفت منافذ الدخول والخروج للمبنى لقطع طرق الخروج وإيقاف تدفق الهواء.

وبعد حصول الانفجارات، انقطع التيار الكهربائي في الطابق المذكور لكن المسؤولين المجتمعين تمكنوا من الخروج من المبنى باستخدام فتحة طوارئ كانت قد أُعدت مسبقاً.

وأصيب بعض المسؤولين بجروح طفيفة في اقدامهم أثناء الخروج، بينهم الرئيس بزشكيان. ونظراً لدقة المعلومات الاستخباراتية التي امتلكها العدو في هذا الهجوم، يجري التحقيق في احتمال وجود عناصر عميلة متغلغلة.

هذا الحادث يظهر أن العدو يستخدم كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك اغتيال كبار المسؤولين، لضرب الأمن القومي الإيراني.

