فتح مكتب تنسيق إسرائيلي في دمشق..لقاء الشرع بمسؤولين صهيونيين في أذربيجان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشفت قناة "I24" الإسرائيلية، أنّ الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، حضر اجتماعاً واحداً على الأقل مع مسؤولين صهيونيين في أذربيجان، على الرغم من أن مصادر في دمشق زعمت أنّه لم يحضر.

وقال مصدر سوري مقرّب من الشرع للقناة الإسرائيلية إنّ "اللقاء هو عبارة عن سلسلة من اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات بين الجانبين، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب أحمد الدالاتي، منسّق الحكومة السورية في الاجتماعات الأمنية مع "دولة الاحتلال الصهيونية".

ولفت الموقع إلى أنّ الوفد الإسرائيلي يضمّ مبعوثاً خاصاً لبنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى شخصيات أمنية وعسكرية.

وتهدف الاجتماعات إلى مناقشة تفاصيل إضافية حول الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين "دولة الاحتلال الصهيونية" وسوريا، ومواضيع أخرى تتعلق بإيران وحزب الله، والفصائل الفلسطينية، ومستقبل الفلسطينيين في قطاع غزّة.

كما أشار الموقع إلى أن الاجتماع تضمن "إمكانية فتح مكتب تنسيق إسرائيلي في دمشق، من دون صفة دبلوماسية".

ويزور الشرع العاصمة الأذربيجانية باكو، والتقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وجرى توقيع مذكّرة تفاهم تتضمّن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة، وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من خلال تركيا، إلى جانب التعاون في استكشاف النفط.

وقبل أيام، أفادت مصادر دبلوماسية مطّلعة للميادين، بأنّ الشرع عقد اجتماعاً مع مستشار الأمن القومي في كيان الاحتلال تساحي هانغبي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في لقاء تمّ بتنسيق مباشر من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

