الكيان الصهيون يستخدم سلاحا جديدا غير مُعتاد في قطاع غزة+(صور)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شنّت طائرات الكيان الصهيوني الحربية غارة استهدفت منزلا لعائلة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، في ظل حالة من الذعر انتشرت بين السكان في محيط القصف.

وعقب الغارة، رُصد وميض قوي تلاه تصاعد كثيف للدخان من موقع الانفجار، قبل أن يتجمّع في السماء مشكّلًا سحابة دائرية نادرة أشبه بالحلقات، في مشهد أثار دهشة واستغراب الأهالي.

وقد وثّق عدد من السكان هذه اللحظة، والتُقطت صور ومقاطع فيديو تُظهر بوضوح الشكل الدائري المميز للسحابة، التي بدت بلون رمادي مائل إلى البياض، وارتفعت في طبقات الجو العليا عقب الاستهداف مباشرة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصعيد عسكري متواصل تشهده منطقة وسط القطاع، خاصة في دير البلح التي تعرّضت خلال الأسابيع الأخيرة لسلسلة من الغارات استهدفت منازل مدنيين، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

يشار إلى أن دولة الاحتلال الصهيونية ترتكب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

