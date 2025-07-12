رسالة أمريكية الى العراق تشير الى إمكانية إعادة حزب البعث البائد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ علق رئيس مركز الإقليم للدراسات الاستراتيجية علي الصاحب، على إمكانية إعادة حزب البعث للعراق بدعم أمريكي خلال المرحلة القادمة.

وقال الصاحب لـ"بغداد اليوم" ان "التهديدات والضغوطات الامريكية على العراق ليس بالأمر الجديد ولا المستبعد فأمريكا صانعة الاجندات ومختلقة الازمات، لكن التلويح بعودة البعث وإمكانية حدوث انقلاب حتى لو كان ابيضا بمفهومها واسودا بمفهوم غالبية الشعب، أمر مرفوض ومستبعد جملة وتفصيلا".

وبين أنه "رغم الانقسام والاخفاق السياسي وانعدام الثقة بين المكونات السياسية الا ان تغير الخارطة بهذه الطريقة ربما سيوحد المعسكرات المتخاصمة ان لم نقل جميعها فأغلبها".

وأضاف أن "ميزان القوى في العراق لا يستهان به، فهناك جيش وشرطة وحشد وأجهزة امنية استخبارية ومخابراتية، وحتى لو سلمنا ان الولاء والطاعة اليوم ليس للسلطة بقدر ما هو للمذهب او العشيرة لكن حتى تلك الأركان ترفض تلك المساعي الخطرة بكل تأكيد".

وختم رئيس مركز الإقليم للدراسات الاستراتيجية أنه "اما الاقتتال الداخلي وحتى الطائفي فهو بعيد بعد المشرقين عن الأرض العراقية التي سالت عليها الكثير من الدماء الزكية من اجل السلام في كل ارجاء المعمورة".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، مطلع الأسبوع، إنها قررت شطب اسم الوزير العراقي في زمن نظام صدام حسين البائد، محمد مهدي صالح الراوي المولود في محافظة الأنبار، من لائحة العقوبات.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه "تم شطب اسم صالح، المولود في محافظة الأنبار عام 1947، والذي شغل منصب وزير التجارة في حقبة صدام حسين المجرم، بعد سنوات من إدراجه ضمن قوائم العقوبات منذ عام 2003".

.....................

انتهى / 323