مستشفى سفير الإمام الحسين (ع) قدم خدمات طبية لـ(29) ألف زائر على مدار (7) ايام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مستشفى سفير الإمام الحسين (عليه السلام) الجراحي التابع للعتبة الحسينية المقدسة، عن حجم الخدمات الطبية التي قدمها للزائرين الوافدين إلى محافظة كربلاء خلال إحياء مراسيم زيارة العشرة الاولى من محرم الحرام وذكرى دفن الاجساد الطاهرة.

وقال المعاون الإداري للمستشفى المهندس عباس عبد علي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن" مستشفى سفير الإمام الحسين (عليه السلام) الجراحي والمستشفى الميداني، ومراكز الطوارئ، والمفارز الطبية التابعة له، استقبلت (29.000) مراجعا خلال إحياء مراسيم زيارة العشرة الاولى من محرم الحرام وذكرى دفن الاجساد الطاهرة، ضمن إطار خطته الطبية الخاصة بالمناسبة"، مبينا أن" هذه الإحصائية تشمل الفترة من (7 محرم الموافق 3 تموز/ يوليو 2025) ولغاية (13 محرم الموافق 9 تموز/ يوليو 2025)".

وأوضح أنه "خلال هذه الفترة، تم إجراء (38) عملية جراحية بمختلف التصنيفات، منها عمليات خاصة، وكبرى، وفوق الكبرى".

وأضاف أن "الفحوصات الشعاعية بلغت (431) فحصا إشعاعيا، في حين تم إجراء (45) فحص سونار، و(1.761) فحصا مختبريا".

وأشار إلى أن "الخطة شارك في تنفيذها (1.000) عنصر بين منتسب ومتطوع من داخل العراق وخارجه، من ضمنهم (150) مسعفا من الرجال والنساء، و(200) عنصرا من حملة النقالات، كما ساهم عدد كبير من الأطباء ومساعديهم، وأطباء التخدير ومساعديهم، في تنفيذ الخطة الطبية الخاصة بهذه الزيارة".

وأكد أن" جميع هذه الخدمات قدمت مجانا بالكامل للزائرين، وبدعم مباشر من العتبة الحسينية المقدسة".

واستنفرت العتبة الحسينية المقدسة جميع أقسامها وملاكاتها والمؤسسات والمراكز التابعة لها، بحسب توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، لتقديم أفضل الخدمات للزائرين خلال إحياء مراسيم

