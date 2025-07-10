وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قام محلل أمريكي بتجميع قائمة بالقواعد التي استهدفتها إيران في مقال يؤكد أن إيران حققت انتصارا في الحرب مع إسرائيل.

وتناول مايك ويتني، المحلل السياسي المقيم في واشنطن، الأسباب غير المعلنة التي تُظهر الحاق إيران بهزيمة لإسرائيل في حرب الـ 12 يومًا في تحليل باللغة الإنجليزية.

وكتب ويتني في هذا التحليل في مجلة جلوبال ريسيرش: "لماذا وافقت إسرائيل فجأة على وقف إطلاق النار مع إيران؟ هذا سؤال لم تُجب عليه وسائل الإعلام الغربية، وأبقت الشعب الأمريكي في جهل. ربما سمعتم أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية كانت على وشك الانهيار، مما جعلها عرضة للهجمات الإيرانية، لكن هذا ليس سوى جزء من القصة. الحقيقة هي أن إسرائيل كانت تنهار تحت وطأة وابل الصواريخ الإيرانية المتواصل، ولم يكن أمامها خيار سوى وقف الدمار".

بعد أقل من أسبوعين من بدء الصراع، استسلمت إسرائيل. كانت إيران تدمر أهدافًا إسرائيلية رئيسية واحدًا تلو الآخر بدقة وقوة، دون أن تُبدي أي نية للتراجع. لذا، لم يكن أمام إسرائيل خيار سوى الاعتراف بالهزيمة، كما يضيف.

ويشير ويتني إلى أن هذه القصة لا تُروى في وسائل الإعلام الغربية. ويوضح أن الغربيين لا يتحدثون عن الدمار الهائل الذي أحدثته الصواريخ الباليستية الإيرانية. فقد حُذفت هذه الأخبار تمامًا من التقارير. ولهذا السبب طلبت إسرائيل من دونالد ترامب إيجاد مخرج دبلوماسي من هذا المأزق، لأن الخسائر كانت تتزايد، وإيران لم تستسلم.

ويُذكرنا الكاتب: "قد يبدو الأمر غريبًا بالنسبة لكم، لكن في إسرائيل يُحظر نشر صور أو مقاطع فيديو للمباني والمنشآت التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية. من تجرأ على نشر صورة للآثار المحترقة أو القواعد العسكرية المدمرة، سيُسجن. هذه خدعة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على رواية الحرب؛ يريدون أن يعتقد الناس أنهم انتصروا في الحرب التي يخسرونها. لكن دعونا نستمع إلى مراسل إسرائيلي يفضح هذه الرقابة:

رافيف دراكر، مراسل القناة 13 الإسرائيلية: "علينا أن نعترف بأن تقاريرنا عن الهجمات الصاروخية على بلدنا تبدو ذات طابع إيراني. لا أقصد معهد وايزمان؛ فقد أصابت العديد من الصواريخ قواعدنا العسكرية ونقاطنا الاستراتيجية، لكننا لم ننطق بكلمة واحدة عنها بعد. السبب واضح، والجميع في الداخل يفهم السبب. لكن هذه الرقابة منعت الناس من معرفة مدى حرص الإيرانيين على التصرف، وما ألحقوه من أضرار جسيمة في أماكن مختلفة. لا نعرف إلا عن معهد وايزمان، ولكن هناك العديد من الأماكن الأخرى التي لا نعرف عنها شيئًا.

ويوضح ويتني أن الرد الايراني أحدث ضجة كبيرة بإطلاقها ما لا يقل عن 22 موجة من الصواريخ الباليستية المتطورة، كُشف عن العديد منها لأول مرة. ويكتب: "ضربت هذه الصواريخ ما اعتبره الإسرائيليون "أكثر القواعد العسكرية أمنًا في العالم"، لكنها تمزقت كالورق بفعل الصواريخ الإيرانية". "وقال أحد خبراء الأسلحة إنه تم اعتراض 5% فقط من هذه الصواريخ!".

حولت إيران قلب الجيش الإسرائيلي، مجمع كرياه في تل أبيب، المعروف باسم "البنتاغون الإسرائيلي"، إلى أنقاض متفحمة. تُظهر الصور التي نشرتها شبكة الأشعة السينية المجمع ككومة من الرماد. على الرغم من الحماية متعددة الطبقات لأنظمة الدفاع الإسرائيلية والأمريكية، انهار الموقع في مواجهة الموجة الأولى من الصواريخ الإيرانية في عملية الرد الايراني "الوعد الصادق 3".

كما دمرت الصواريخ الإيرانية مقر الاستخبارات العسكرية "أمان" بالقرب من هرتسليا؛ حيث كان يدير وحدات استخبارات النخبة مثل الوحدة 8200 (استخبارات الإشارات)، والوحدة 504 (الاستخبارات البشرية)، والوحدة 9900 (الاستخبارات الجغرافية)، كما كان يضم المقر العملياتي للموساد، وكالة التجسس الخارجية الإسرائيلية سيئة السمعة.

ووفقًا لمحلل في جلوبال ريسيرش، تعرضت قاعدة نيفاتيم الجوية في صحراء النقب، والمعروفة باسم "المنيعة"، لأكثر من 30 صاروخًا باليستيًا ولحقت بها أضرار جسيمة، على الرغم من أن وسائل الإعلام لم تذكر ذلك. تُعد القاعدة موطنًا لطائرات إف-15 الإسرائيلية و طائرات إف-35 المقاتلة، لكن عدد الطائرات التي دُمرت لم يُعرف بعد.

كما استُهدفت قواعد أخرى مثل تل نوف وبن غوريون قرب تل أبيب، ورامات دافيد قرب حيفا، وبالماخيم على ساحل البحر المتوسط، وعودة قرب إيلات.

أصابت صواريخ إيرانية، بعضها أُطلق لأول مرة، مراكز قيادة الجيش والموساد في تل أبيب وحيفا.

واضا الكاتب: "في 16 يونيو/حزيران، استُهدفت مصفاة بازان في حيفا، التي تُزوّد ​​إسرائيل بـ 60% من البنزين، و65% من الديزل، وأكثر من 50% من الكيروسين. أدى الهجوم إلى تعطيل المصفاة تمامًا، وصرح وزير الطاقة الإسرائيلي بأن إعادة بنائها ستستغرق شهرًا على الأقل. كما تضررت محطة كهرباء قرب حيفا، وانقطع التيار الكهربائي عن المناطق الوسطى من الأراضي المحتلة".

في 23 يونيو/حزيران، سقطت صواريخ قرب محطة كهرباء في أشدود، مما تسبب في انفجار هائل أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. كما أُبلغ عن انفجارات وانقطاعات للتيار الكهربائي في الخضيرة، بالقرب من أكبر محطة كهرباء في إسرائيل.

كما استهدفت إيران مواقع عسكرية صناعية متورطة في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

فلم يسلم مجمع رافائيل شمال حيفا، الذي يضم مصانع لإنتاج معدات عسكرية مثل القبة الحديدية وصواريخ مقلاع داود. وقد فشلت هذه الأنظمة الدفاعية مرارًا وتكرارًا في مواجهة الصواريخ الفلسطينية والإيرانية. كما تنتج رافائيل صواريخ كروز وصواريخ موجهة مثل سبايس وباباي وروكس وسبايك وماتادور، والتي استُخدمت ضد إيران.

وأضاف: تضررت أيضًا المنطقة الصناعية في كريات غات، قلب إنتاج المعالجات الدقيقة والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، مما أدى إلى توقف خطوط إنتاج رئيسية للطائرات بدون طيار وأنظمة المراقبة. وفي الجنوب، استُهدف مجمع غاف يام نيغيف التكنولوجي بالقرب من بئر السبع، والذي يضم شركات نشطة في الحرب السيبرانية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العسكرية. تعمل هذه الشركات بشكل وثيق مع الجيش والموساد.

كما تضرر معهد وايزمان في رحوفوت، جنوب تل أبيب، المعروف بأبحاثه العسكرية وتعاونه مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. دُمِّرت مختبرات رئيسية، وقال أعضاؤها إن سنوات من البحث ضاعت. ويشارك المعهد أيضًا في البرنامج النووي السري الإسرائيلي، وقد تخرج منه أو درّس فيه العديد من علماء ديمونا.

ويُعدد ويتني المنشآت المستهدفة في الهجوم الإيراني. ويكتب: "باختصار: في أقل من عشرة أيام (من 13 إلى 23 يونيو)، دمرت إيران، بدقة وقوة، جزءًا كبيرًا من أهم منشآت إسرائيل العسكرية والاستخباراتية والصناعية والطاقة والبحثية:

مجمع كيريا، المعروف باسم "بنتاغون إسرائيل"

معهد وايزمان، المتورط في البرنامج النووي السري الإسرائيلي

مقر الاستخبارات "أمان"، الذي يشرف على وحدات التجسس النخبوية

دوائر وزارة الداخلية المسؤولة عن التنسيق العسكري

مقر عمليات الموساد

قاعدتا نافاتيم وتل نوف الجويتان

مطار بن غوريون (عدة مرات)، رامات دافيد، بالماحيم، وعودة

مراكز قيادة الجيش والموساد في تل أبيب وحيفا

مصفاة بازان في حيفا، قلب إمدادات الوقود في إسرائيل

محطة توليد الكهرباء في أشدود، التي انفجرت وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي

مجمع رافائيل، وهو مصنع للمعدات العسكرية

المنطقة الصناعية في كريات غات، وهي منطقة صناعية عالية التقنية مركز

مجمع غاف يام نيغيف التكنولوجي، الذي ينشط في مجال الحرب السيبرانية والذكاء الاصطناعي.

.....................

انتهى / 323