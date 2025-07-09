غزة.. مئات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي تركز على خيام نازحين في المواصي وخانيونس والرمال والزيتون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت مصادر طبية أن من بين القتلى 52 فلسطينيا قضوا في مجزرة مروعة استهدفت خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع.

كما سجلت إصابات قاتلة قرب مراكز لتوزيع المساعدات شمال رفح، حيث قتل عدد من المدنيين أثناء انتظارهم للحصول على الإغاثة.

في مناطق أخرى من خان يونس ورفح، قتل عدد من الأشخاص متأثرين بجروح أصيبوا بها، إلى جانب غارات جديدة استهدفت مناطق مدنية.

في وسط القطاع، لقي 20 شخصا حتفهم جراء غارات طالت منازل سكنية ومدارس تؤوي نازحين. من بين هذه الهجمات، قصف على منزل في دير البلح، وآخر على مدرسة في مخيم البريج، إضافة إلى استهداف سيارة أمام مدرسة المنفلوطي. كما قتل عدد من المدنيين في قصف استهدف شارع المزرعة، وآخرون متأثرون بجراح أصيبوا بها في هجمات سابقة.

وبلغ عدد القتلى في مدينة غزة 26 شخصا، معظمهم نتيجة غارات استهدفت خياما تؤوي نازحين في حي الرمال والزيتون، ومنازل سكنية في تل الهوى، بالقرب من مستشفى القدس، واللجنة القطرية، إضافة إلى استهدافات في حي التفاح وبركة الشيخ رضوان.

في الشاطئ، أفيد بمقتل وإصابة جميع أفراد أسرة مرافق سياسي بارز في قصف على منزل العائلة، فيما تستمر جهود البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

كما شنت الطائرات الحربية غارات على مناطق أخرى في المدينة، منها محيط المسلخ التركي، ومنطقة الأبراج، وأسفرت عن قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وقامت القوات الإسرائيلية بعمليات نسف لمنازل مدنيين في أحياء شرق خان يونس والزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط تدهور كبير في البنية التحتية. كما أدى استمرار منع إدخال الوقود إلى انقطاع الكهرباء عن مجمع الشفاء الطبي في غزة، مما يهدد حياة المصابين والمرضى.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بوقوع قتلى وجرحى في استهدافات متعددة، منها غارة على خيمة نازحين غرب خان يونس، وقصف على منزل في مخيم الشاطئ أسفر عن 10 قتلى وأكثر من 30 جريحا، وهجمات بطائرات الاستطلاع قرب جامعة الأقصى والمخيمات الوسطى.