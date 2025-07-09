الجيش الإسرائيلي: نحاصر بيت حانون الآن بعد أن فقدنا 5 جنود.. المسلحون يتحصنون بالمنطقة وهناك أنفاق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار في إحاطة للصحفيين حول كمين بيت حانون الصعب إلى أن جنديين آخرين في حالة حرجة، إضافة إلى إصابة 16 آخرين بجروح متوسطة.

وأوضح المتحدث أن تحقيقا عملياتيا أوليا جرى بشأن ما حدث، لافتا إلى أن "العبوة الناسفة الأولى استهدفت قوة من كتيبة نتساح يهودا، بينما أصابت العبوة الثانية وحدة الإنقاذ التي حاولت التقدم لإخلاء المصابين".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يحاصر بيت حانون من جميع الجهات"، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية في المنطقة. مؤكدا انتشار عشرات المسلحين في بيت حانون، بالاضافة لوجود أنفاق.

ونشر الجيش الإسرائيلي تفاصيل التحقيق الأولي في حادثة بيت حانون. وتشير تفاصيل التحقيق التي سمح بنشرها إلى أن العبوات الناسفة التي انفجرت في موقع الحادثة وضعت جميعها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكد أن 3 عبوات ناسفة انفجرت واحدة تلو الأخرى، بينما كان المسلحون الذين زرعوها يراقبون الحدث. وكان معظم الجنود الذين أصيبوا أو قتلوا في الحادث قد أصيبوا بالفعل بانفجار العبوتين الناسفتين الأوليين، وفي الوقت نفسه، كان إطلاق النار جاريا على القوة المتواجدة.