المشاط يحذر شركات الملاحة من التعامل مع أصول الكيان الصهيوني الغاصب

9 يوليو 2025 - 10:08
رمز الخبر: 1706040
مصدر: مصادر يمنية
قال الرئيس مهدي المشاط : "ليست لدينا أي رغبة في استهداف أحد لا علاقة له بدعم الكيان الصهيوني، وقد أنشأنا مركز عمليات إنساني للتنسيق مع شركات الملاحة حرصًا منا على تجنب الضرر ما أمكن".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، الالتزام بحرية الملاحة للجميع باستثناء الكيان الصهيوني ومن يدعمه في العدوان على أهلنا في غزة.

وقال الرئيس مهدي المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "ليست لدينا أي رغبة في استهداف أحد لا علاقة له بدعم الكيان الصهيوني، وقد أنشأنا مركز عمليات إنساني للتنسيق مع شركات الملاحة حرصًا منا على تجنب الضرر ما أمكن".

وأضاف "على جميع شركات الملاحة الالتزام بتعليمات وقرارات قواتنا المسلحة، ومن يتجاهلها يتحمّل مسؤولية ذلك".

ونصح الرئيس المشاط الجميع بالابتعاد عن التعامل مع أصول الكيان الصهيوني، محذرًا من أن"قواتنا المتعاظمة والمنضبطة ستواصل عملياتها بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وفقًا للمواثيق الدولية".

