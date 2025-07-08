  1. الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان خان يونس

8 يوليو 2025 - 18:29
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان خان يونس

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أوامر إخلاء جديدة لسكان خان يونس، مطالبا سكان الخيام أيضا بإخلائها.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي تتركز أوامر الإحلاء على عدد من البلوكات في المنطقة، وهي 107، 108، 109، 110، 111، 112، إضافة إلى 8801، 8802، و8803.

وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي ردا على ما وصفه بـ"الأنشطة الإرهابية" في المنطقة، حيث يقوم الجيش بتفعيل قواته البرية وتنفيذ عمليات نيران مكثفة ومباغتة.

ودعا الجيش الإسرائيلي جميع المدنيين المتواجدين في تلك المناطق إلى الإخلاء الفوري غربا حفاظا على سلامتهم، مؤكدا عزمه على بذل كل الجهود لاستعادة المخطوفين وتوسيع نطاق العمليات حتى القضاء الكامل على حركة "حماس".

