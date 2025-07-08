بعد عملية بيت حانون.. أبو عبيدة يحذر من "أغبى" قرار قد يتخذه نتنياهو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان: "عملية بيت حانون المركبة هي ضربةٌ إضافيةٌ سددها مجاهدونا الأشداء لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجراماً في ميدانٍ ظنّه الاحتلال آمناً بعد أن لم يُبقِ فيه حجراً على حجر".

وأضاف: "إن معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبّده كل يوم خسائر إضافية، ولئن نجح مؤخراً في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة، فلربما يفشل في ذلك لاحقاً ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيون".

وتابع: "إن صمود شعبنا وبسالة مقاوميه الشجعان هما حصراً من يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة القادمة، وإن القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو سيكون الإبقاء على قواته داخل القطاع".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين في كمين مركب بمنطقة بيت حانون شمال قطاع غزة أمس الاثنين، فيما نعى رئيس إسرائيل وكبار المسؤولين القتلى واصفين مقتلهم بالحدث الصعب.