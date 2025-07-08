شاهد.. لحظة تلقي نتنياهو الأنباء حول كمين بيت حانون الصعب والذي أدى لمقتل وإصابة عشرات الجنود

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تظهر الصورة عددا من المستشارين والموظفين وهم يزودون نتنياهو بتفاصيل الكمين الصعب في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبان الغضب على وجه نتنياهو جراء المعلومات التي تصل من مكان الكمين والذي اسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود.

وذكرت منصات عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قطع اجتماعا مع مبعوث أمريكي ستيف ويتكوف لمتابعة الحدث الصعب في بيت حانون.

وذكرت منصات عبرية أن صافرات الإنذار دوت باستمرار في الساعات الأخيرة نتيجة الأحداث الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

وأكدت أن الحدث في بيت حانون لا يزال مستمرا.

وقبل لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بلير هاوس، دار الضيافة الرسمية للرئيس في واشنطن.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن نتنياهو وروبيو عقدا أولا اجتماعا موسعا، أعقبه اجتماع خاص. كما أُفيد بأن نتنياهو التقى في وقت سابق بمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، أن عشرات الجنود سقطوا بين قتيل وجريح بينهم ضابط كبير، في هجوم غير مسبوق شمال بيت حانون بقطاع غزة.

وأدى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة عسكرية إلى سقوط عدد من الجنود قتلى، أعقبه هجوم على قوة الإنقاذ واشتعال النيران في آليات أخرى للجيش.

التقارير تحدثت عن 3 جنود مفقودين، في حين شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة على المنطقة.

وتم رفع حالة التأهب في مستشفيات عدة لاستقبال المصابين، بينما وصفت وسائل الإعلام المشاهد بأنها "قاسية وتشبه كمين خان يونس".