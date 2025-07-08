البيت الأبيض: ويتكوف سيتوجه إلى الدوحة ويشارك في المفاوضات مع "حماس"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قائلة: "أولوية الرئيس حاليا هي إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن".

وأضافت: "تدعم إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الذي أُرسل إلى حماس، ونأمل أن توافق عليه. يركز الرئيس على إقناع حماس بالموافقة".

وأشارت إلى أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، يعتزم السفر إلى الدوحة هذا الأسبوع والمشاركة في المفاوضات.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات لقناة "i24NEWS" العبرية إنه "على عكس التقارير التي لا أساس لها من الصحة عن الوصول إلى طريق مسدود في المحادثات، فإن الفريق يحافظ على اتصالات مستمرة مع الوسطاء في إطار المحادثات في الدوحة، حتى في هذه اللحظات".

يذكر أن حركة "حماس" كانت قد أكدت أن ردها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة "اتسم بالإيجابية"، وسط تقارير عن نية الإعلان عن اتفاق خلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة.