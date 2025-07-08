الجيش الإسرائيلي يبلغ القيادة السياسية باستحالة تحقيق هدفي حرب غزة معا ويحدد الأولوية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد الجيش، بحسب الإذاعة، ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين من القطاع، قبل المضي قدما في تنفيذ بقية أهداف العملية العسكرية.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حددت سابقا أهداف حربها على غزة وعلى رأسها القضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين في غزة.

وفي السياق ذاته، كشفت وكالة "رويترز" عن فشل الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، والتي عقدت مساء الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، في التوصل إلى أي نتائج حاسمة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر فلسطينية مطلعة على سير المفاوضات أن الوفد الإسرائيلي المشارك "غير مفوض بشكل كاف"، ولا يمتلك "صلاحيات حقيقية للتوصل إلى اتفاق"، وهو ما انعكس سلبا على إمكانية إحراز تقدم في المحادثات.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أكدت انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين مساء الأحد، لبحث وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وسط أجواء سياسية وأمنية معقدة، وتضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق شامل في ظل التباين في مواقف الجانبين.