ضغوط "الحريديم" بشأن قانون الإعفاء من الخدمة تربك جدول نتنياهو وتزيد الانقسام في ائتلافه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت القناة "12" الإسرائيلية أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو كان قد أجّل موعد مغادرته إلى واشنطن لعدة ساعات، بسبب مطالب "الحريديم" بالاضطلاع على مسوّدة قانون الإعفاء من التجنيد.

وقالت القناة الإسرائيلية إنّ الكتل "الحريدية" تطالب بإحراز تقدّم في قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، ملوّحة بإسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطلبها خلال الأيام المقبلة.

وعرض رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، الخطوط العريضة للقانون على أريئيل أطياس، ممثّل حزب "شاس" الإسرائيلي، في اجتماع مكثّف.

ونفت مصادر مقرّبة من إدلشتاين وجود صيغة نهائية، مؤكدةً أنّ "المناقشات تتمّ على الخطوط العريضة للتقدّم حتى هذه المرحلة الزمنية".

وفي وقتٍ سابق، درس نتنياهو إقالة إدلشتاين بسبب مواقفه المتشدّدة ضد قانون إعفاء المتدينين "الحريديم" من التجنيد. وتشير مصادر إلى ضغوط متزايدة من "الحريديم" وحاخاماتهم قد تؤدي إلى دعم حلّ الحكومة، ما يعمّق الأزمة داخل الائتلاف، وفق قناة "كان 11" الإسرائيلية.

وعلى الرغم من نفي مكتب نتنياهو لهذا السيناريو، فإنّ مقرّبين منه يدرسون المكاسب المحتملة من هذه الخطوة سياسياً وزمنياً، خاصّة مع ضغوط "الحريديم" المتزايدة لتمرير القانون سريعاً.

وتهدّد الأحزاب "الحريدية" منذ مدّة بـ"الانسحاب الفوري" من الائتلاف الحاكم، إذا واصلت السلطات حملة الاعتقالات بحقّ "الحريديم" المتهرّبين من الخدمة العسكرية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد شدّدت في الآونة الأخيرة على ضرورة تطبيق قانون التجنيد بشكل عادل على جميع فئات المجتمع، ما وضع نتنياهو بين ضغط المؤسستين القضائية والعسكرية من جهة، وضغط شركائه الدينيين في الائتلاف من جهة أخرى.