  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

بعد خلافات مع سارة نتنياهو.. إقالة الناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال

8 يوليو 2025 - 16:57
رمز الخبر: 1705872
بعد خلافات مع سارة نتنياهو.. إقالة الناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال

وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى إقالة الناطق باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عومر دوستري، بعد توتر مع طاقم المكتب وخلافات حادة مع سارة نتنياهو.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إقالة الناطق باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عومر دوستري، بعد خلافات داخلية مع طاقم المكتب وسلسلة من التوترات مع زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو.

وكشف موقع "واي نت" الإسرائيلي أنّ دوستري أقيل من منصبه بعد نحو عام على تعيينه، ولن يرافق نتنياهو في زيارته المرتقبة غداً إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب مصادر داخل ديوان رئاسة الحكومة، فإنّ دوستري "لم ينسجم مع طاقم المكتب منذ البداية، وكانت إقالته متوقّعة".

ولكنّ تقارير إعلامية أفادت بأنّ سبب الإقالة يعود إلى سلسلة من الخلافات المتصاعدة مع سارة نتنياهو.

تعليقك

You are replying to: .
captcha