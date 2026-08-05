عدوان واسع للكيان الصهيوني على مخيم قلنديا شمال القدس

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرحت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال اقتحمت المخيم محملة بصناديق ومعدات وخرائط، بالتزامن مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال في عدد من أحيائه، ومواصلة عمليات المداهمة والتفتيش.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر اللجنة الشعبية في المخيم، وأخرجت عدداً من المواطنين من منازلهم، كما أجبرت إحدى العائلات على إخلاء منزلها، ومنعت أداء صلاة الفجر في جميع مساجد المخيم.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال دهست شاباً في محيط المخيم، فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الصحفي محمد سمرين أثناء تغطيته للأحداث.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب غسان الخطيب، واحتجزت عدداً من الشبان خلال الاقتحام المتواصل، الذي ترافق مع إدخال عدد كبير من الآليات العسكرية وآليات الهدم إلى المخيم، واستمرار انتشار الجنود في أنحاء المنطقة.

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