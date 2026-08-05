زيارة 6 وزراء باكستانيين في سفارة إيران بإسلام آباد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نقلا عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، بأن 6 وزراء بارزين في الحكومة الباكستانية زاروا، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية، سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد، حيث التقوا وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني وأجروا معه مباحثات.

وأعلن الوزراء الباكستانيون، في تصريحات، عزم الحكومة الباكستانية الراسخ على الارتقاء بمستوى التعاون الشامل بين البلدين إلى أعلى درجة ممكنة.

وأعرب أتابك، خلال اللقاء، عن شكره للمسؤولين في الحكومة الباكستانية على حضورهم، قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقا من نظرتها إلى الآفاق البعيدة المدى، ترحب بجميع مجالات التعاون المقترحة من الوزراء الباكستانيين، وتعلن استعدادها لإعداد خارطة طريق تنفيذية في أقصر وقت ممكن.

وفيما يلي أسماء الوزراء المشاركين في هذا اللقاء:

وزير التجارة الباكستاني "جام كمال خان"

وزير الطرق والمواصلات "عبد العليم خان"

وزير الأمن الغذائي والبحوث الزراعية "رانا تنوير حسين"

وزير الشؤون البحرية "محمد أنور تشودري"

وزير النفط والموارد الطبيعية "علي برويز مالك"

وزير الاستثمار الباكستاني "قيصر أحمد شيخ"

........

انتهى/ 278