  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أسیا الوسطی وشبه القارة الهندية

زيارة 6 وزراء باكستانيين في سفارة إيران بإسلام آباد

5 أغسطس 2026 - 13:28
رمز الخبر: 1848834
زيارة 6 وزراء باكستانيين في سفارة إيران بإسلام آباد

التقى 6 وزراء في الحكومة الباكستانية، خلال حضورهم في السفارة الإيرانية بإسلام آباد، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني "محمد أتابك".

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نقلا عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، بأن 6 وزراء بارزين في الحكومة الباكستانية زاروا، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية، سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد، حيث التقوا وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني وأجروا معه مباحثات.

وأعلن الوزراء الباكستانيون، في تصريحات، عزم الحكومة الباكستانية الراسخ على الارتقاء بمستوى التعاون الشامل بين البلدين إلى أعلى درجة ممكنة.

وأعرب أتابك، خلال اللقاء، عن شكره للمسؤولين في الحكومة الباكستانية على حضورهم، قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقا من نظرتها إلى الآفاق البعيدة المدى، ترحب بجميع مجالات التعاون المقترحة من الوزراء الباكستانيين، وتعلن استعدادها لإعداد خارطة طريق تنفيذية في أقصر وقت ممكن.

وفيما يلي أسماء الوزراء المشاركين في هذا اللقاء:

وزير التجارة الباكستاني "جام كمال خان"

وزير الطرق والمواصلات "عبد العليم خان"

وزير الأمن الغذائي والبحوث الزراعية "رانا تنوير حسين"

وزير الشؤون البحرية "محمد أنور تشودري"

وزير النفط والموارد الطبيعية "علي برويز مالك"

وزير الاستثمار الباكستاني "قيصر أحمد شيخ"
........
انتهى/ 278

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha