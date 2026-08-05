القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة نفطية سعودية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف سفينة "وفاء" النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة "ينبع" وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ } صدق اللهُ العظيم

في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية، بفضل الله، من استهداف سفينة «وفاء» النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة «ينبع»، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا ثماني سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي.

فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.

ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية، بفضل الله، في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمال البحر الأحمر، ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر، لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور، لتثبيت معادلة الحصار بالحصار، مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه.

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